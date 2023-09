Thuram: “Speravo in un impatto del genere. Potevo arrivare all’Inter due anni fa”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby.

Queste le sue parole:“Se mi aspettassi un inizio del genere? Lo speravo. So che l’Inter è una grande squadra, ero contento di giocare con questi giocatori e mi godo ogni momento”.

Sul gol: “Eravamo in contrattacco con Denzel e la palla è andata un po’ lunga. Visto che ero da solo con il difensore, ho pensato che dovevo tirare”.

Hai la libertà di attaccare lo spazio in cui sei devastante. “Con Lautaro è molto facile giocare, capisce molto il gioco. Siamo in due punte, quindi quando abbiamo palla dobbiamo solo scappare in avanti”.

Sul gol di Frattesi l’hai subito abbracciato: un bel gesto. “Gli ho mandato un messaggio in settimana dopo i due gol all’Italia, dicendo che avrebbe dovuto fare gol anche al derby. Lui l’ha fatto”.

Cosa ti ha spinto ad accettare l’Inter? “Dovevo venire due anni fa, mi è rimasto in testa e ho lavorato al Gladbach per riconquistare la loro fiducia. In estate era chiaro che sari venuto all’Inter”.

Foto: Instagram Inter