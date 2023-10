Thuram: “Sogno di diventare il titolare della Francia. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, dopo aver trovato nella precedente sosta per le nazionali il primo gol con la maglia della Francia, avrà adesso un’ulteriore occasione di mettersi in mostra con la maglia della selezione allenata da Didier Deschamps. Queste alcune sue dichiarazioni, rilasciate ai taccuini del quotidiano transalpino L’Equipe: “Arrivo in Nazionale sempre allo stesso modo, con la voglia di ripagare la fiducia che mi è stata data. Questa sosta non è più importante delle altre, ho grande voglia di aiutare la squadra. Se sogno di diventare il titolare dei Blues? È l’obiettivo di qualsiasi giocatore francese. Certo, è un sogno che coltivo fin da quando ero piccolo. Ciò che mi fa alzare la mattina. So cosa voglio, so cosa sto facendo e quali sacrifici ho dovuto fare. Il mio obiettivo è sempre stato diventare la miglior versione di me stesso”.

Foto: Twitter Francia