Thuram sempre più decisivo: solo tre attaccanti hanno fatto meglio negli ultimi vent’anni

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, autore ieri sera della seconda rete che ha indirizzato l’esito del derby di Milano, si conferma, numeri alla mano decisivo per la sua squadra in zona gol, anche quando non è lui stesso a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Il giocatore transalpino, infatti, con 12 gol e 7 assist ha partecipato per ben 19 volte alle reti segnate dai nerazzurri. Nelle ultime venti stagioni, solamente tre giocatori hanno fatto meglio di lui, ovvero Zlatan Ibrahimovic, nel 2007/07, Diego Milito, nel 2009/10 e Romelu Lukaku, nel 2019/20, che hanno partecipato rispettivamente a 25, 26 e 20 marcature.

Foto: Twitter Inter