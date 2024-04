Thuram scherza con Zhang: “Io e Calhanoglu siamo costati meno di una pizza”

Simpatico siparietto social tra l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram e Steven Zhang, durante un diretta Instagram. Il giocatore transalpino ha ironizzato sul suo arrivo a parametro zero nel club meneghino, dicendo al presidente dei nerazzurri: “Presidente, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo. Presi, due giocatori, zero euro. Zero euro. Meno di una pizza”. Con Zhang che ha risposto con un sorriso: “Lo sapevo che era un errore entrare in questa live. Ma non è vero, non siete costati zero euro”.

Foto: Instagram Inter