Thuram: “Sarò sempre grato al Gladbach. Mi ha fatto crescere. Ma l’Inter è un’altra dimensione”

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter e della Nazionale francese, ha raccontato ai taccuini di AS deil suo primo anno in Italia e in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Tra il Gladbach, squadra per la quale nutro profondo rispetto e alla quale sono grato per tante cose, e l’Inter ho scoperto cose nuove, anche molta più pressione e un nuovo stadio. Ho dato tutto per adattarmi velocemente. L’Inter è un’altra dimensione, perché inizi la stagione con l’obiettivo di vincere la Serie A e se ciò non avviene è un fallimento”.

Sulla differenza di mentalità: “È chiaro che tutti i giocatori che vengono ad allenarsi hanno un obiettivo chiaro. Ho notato anche una differenza di mentalità, perché ogni partita con l’Inter è importante, ogni minuto è fondamentale per provare a vincere lo scudetto”.

Sul suo ruolo in campo: “Al Gladbach il ruolo da 9 mi ha aiutato molto in un sistema in cui giocavo come unica punta. Poi, quando giochi con un altro attaccante è importante conoscere e parlare con il giocatore che ti accompagna, come è successo quest’anno con Lautaro. Penso che i due sistemi, sia a una che a due punte, non presentino grandi differenze. L’unica cosa che noto è che all’Inter, con due attaccanti, bisogna occupare altri spazi”.

Foto: twitter Inter