Thuram: “Sapevo di essere arrivato in una delle migliori squadre del mondo. Colpito dall’ambiente Inter”

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter, ha parlato a Sky di questi primi mesi in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Il mio cognome ce l’ho da piccolo. Non mi cambia niente. Per quanto riguarda i grandi attaccanti del passato dell’Inter sapevo che sarei arrivato in una grande squadra, una delle migliori al mondo. Sapevo di dover fare bene, ma per me è sempre stata una motivazione più che una pressione”.

Col successo per 3-0 a Napoli, l’Inter che messaggio ha mandato al campionato? “Non lo so, ma abbiamo preso 3 punti e continueremo a lavorare come fatto dall’inizio della stagione. Speriamo di continuare così”.

Cosa l’ha colpita di più del mondo Inter? “L’ambiente generale ed il fatto che tutti i giocatori amano essere gli uni con gli altri. Non è una fatica essere tutti i giorni insieme, questa è davvero una bella cosa”.

