Thuram rompe il digiuno: Inter avanti 1-0 sul Cagliari al 45′

L’Inter conduce 1-0 sul Cagliari al termine dei orimi 45 minuti di gioco. Nerazzurri avanti grazie a un gol di Thuram al 12, l’11o in campionato, rompendo un digiuno che durava da febbraio. Inter che ha avuto diverse palle per chiudere la gara, su tutte un gol di testa di Barella, annullato per fuorigioco. Ma il Cagliari non è stato a guardare, pericoloso in un paio di circostanze con Shomudorov, bravo Sommer.

Inter in gestione, Cagliari pericoloso nelle ripartenze. Si va all’intervallo sull’1-0 per i nerazzurri.

Foto: twitter Inter