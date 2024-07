Thuram: “Quando la Juve ti contatta, puoi solo dire sì. Sognavo di essere qui fin da bambino”

Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l’annuncio, il centrocampista ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero: “È molto bello. Essere qui è una cosa che sogno da piccolo. Sono molto emozionato, è una grande emozione. È stata una lunga giornata però è andata molto bene”.

Poi ha proseguito: “Mi ricordo quando mio papà giocava allo Stadio delle Alpi. Mi ricordo di Zlatan (Ibrahimovic ndr) per me era un grande giocatore, era il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. E poi mi ricordo di quando vivevo qui con mio fratello, andavamo a scuola insieme. Cosa mi ha detto papà sulla Juve? Mi ha detto che è il più grande club d’Italia, uno dei più grandi del mondo e mi ha detto che quando sei qui giochi per vincere sempre”.

Sulle emozioni dopo il contatto con il club: “La prima volta che mi ha contattato, giocavo in Monaco avevo 17 anni. La prima volta però non sono venuto qua e sono andato a Nizza. Adesso sono tornati quest’anno ed ero molto contento, perché per me è il più grande d’Italia. Quando la Juve ti contatta, dici sì di sicuro”.

Poi sulle sue caratteristiche: “Mi piace difendere, portare la palla e andare in attacco. Mi piace essere sul campo con i compagni e vincere”.

Infine, ai tifosi: “Saluto i tifosi e spero che ci vedremo presto, fino alla fine”.

Foto: Foto: Instagram Juventus