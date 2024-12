Thuram: “Primi due gol? Sono più arrabbiato per il pareggio”

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sportdopo il pareggio contro la Fiorentina: “Sono più arrabbiato per il pareggio, i primi due gol con questa maglia vanno bene, ma preferivo vincerla. Abbiamo pareggiato però abbiamo fatto una buona partita, giocando con personalità. Questi errori arrivano, questo è il calcio. Mi piace fare queste corse in avanti, l’allenatore mi dice di fare questo e mi spingono anche i compagni a fare quello che so fare, Siamo una squadra giovane e dobbiamo trovare il giusto equilibrio”.

Foto: twitter juve