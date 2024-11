Thuram: “Non sono l’erede di Pogba, non mi piacciono i paragoni. Il Lille è un’ottima squadra”

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa insieme a Thiago Motta alla vigilia della gara contro il Lille.

Queste le sue parole: “Siamo concentrati. Conosciamo le difficoltà che troveremo domani contro il Lille, perchè sono un’ottima squadra e il loro allenatore è molto preparato”.

Chi ti ha fatto il complimento più bello tra Pogba, tuo papà e tuo fratello?

“Mio padre e mio fratello si sono congratulati per il gol. Mio papà mi ha chiamato per dirmi dove migliorare e per me questo è molto importante”.

In cosa è diverso il Lille? “È lo stesso tipo di allenatore. Infatti vogliono avere sempre il possesso della palle a andare avanti. Mi hanno sorpreso perchè hanno battuto due grandissime squadre, il Real e l’Atletico ma loro sono una squadra forte”.

In cosa ti senti speciale? “Abbiamo tutti delle qualità differenti. Io posso portare di più la palla e andare avanti, cercando di mantenere equilibrata la squadra. Abbiamo tutti qualità differente, infatti siamo tutti forti”.

Avete preparato diversamente questa sfida? “No, abbiamo preparato la partita come sempre, rispettando l’avversario. Siamo fiduciosi, abbiamo vinto due partite, rispettiamo molto loro come tutte le squadre. Domani siamo in campo per fare il massimo per la prossima partita”.

Ti senti l’erede di Pogba? “No assolutamente no. Non mi piacciono i paragoni. Non posso esistere due Pogba, perchè è un giocatore molto bravo. Io voglio essere la miglior versione di me stesso”.

Hai parlato con i tuoi ex compagni delle giovanili? Weah ti ha detto qualcosa?

“Ho parlato con Luca. Mi ha detto che mi aspetta. Weah? Non mi ha detto della squadra, ma la conosco bene, ho giocato molte volte contro il Lille. Lo stadio è molto bello. Tim è molto contento di tornare a casa”.

Foto: twitter Juve