Thuram: “Mio padre è sempre dietro di me, crede che sia ancora un bambino”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato al canale YouTube della Lega Serie A: “Mio padre mi aiuta dentro e fuori dal campo. Lui è dietro di me. Anche a 26 anni pensa che sia ancora un bambino. Quando ho fatto una bella partita, un gol, un assist, so che non parlerà forse di questo, ma di quello che ho sbagliato, ma va bene così anche perché mi fa imparare molto”.

Foto: Instagram Inter