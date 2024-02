Thuram: “Mio fratello Khephren è più forte di me. Maignan ha fatto bene ad uscire dal campo a Udine”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera sulla stagione in nerazzurro, parlando anche di altri temi.

Queste le sue parole: “Razzismo a Maignan? L’ho sentito. Quello che è successo è qualcosa di brutto, ma non qualcosa di nuovo. Uscire dal campo è stato il gesto giusto, anche delle squadre. Speriamo che si possa progredire, perché sono cose che si ripetono da tempo e niente sembra cambiare”.

Parole poi sul fratello Khephren, centrocampista del Nizza: “Se confermo il fatto che sia molto forte? Sì, è più forte di me. Meglio in Premier League o in Serie A? Può giocare ovunque. Per me un calciatore che può far bene in Italia, può farlo anche in Inghilterra: il calcio italiano non è meno forte”.

