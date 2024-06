Thuram: “Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia ma non dirò che sarò l’erede di Giroud”

Marcus Thuram, attaccante rivelazione dell’Inter tra i protagonisti principali della conquista della seconda stella, ha parlato ai media locali riguardo all’Europeo con la sua Francia, che parte con i favori del pronostico. Ecco le sue parole:

“Affronterò gli Europei come un giocatore che ha piena fiducia in se stesso dopo aver fatto abbastanza bene con l’Inter. Arrivo a Euro2024 con voglia di aiutare la Nazionale, con grande fiducia in tutto quello che faccio. Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia ma non dirò che sarò l’erede di Giroud. Ho firmato per l’Inter la scorsa estate per entrare in una nuova dimensionee aprire un nuovo capitolo, mi sono assunto delle responsabilità in questa stagione e sono pronto a essere il 9 della Francia. L’obiettivo è confermare in un grande torneo come gli Europei quanto fatto di buono all’Inter”. Sull’Inter: “Ho scoperto nuove cose, rispetto al Gladbach c’è molta più pressione ma ho dato tutto per ambientarmi in fretta. E’ un’altra dimensione, perché parte con l’obiettivo di vincere lo Scudetto altrimenti è un fallimento. Ho notato anche una differenza in termini di mentalità, ogni partita all’Inter è importante, ogni minuto è fondamentale per cercare di vincere lo scudetto”.

Foto: twitter Francia