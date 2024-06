Thuram: “Mbappé? E’ il migliore al mondo. Farà un grande Europeo”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e della Nazionale francese che farà il suo esordio a Euro2024 contro l’Austria.

Tanti i temi toccati dal nerazzurro che parla sia del padre, Lilian, che del compagno e amico Mbappe: “Penso che i problemi difensivi si risolvano in squadra, non si tratta di un solo giocatore, ma di un blocco. È una questione di voglia, di corsa e di aiuto al compagno”.

Cosa ne pensa del rapporto gol/partite in Nazionale 2 gol in 20 partite? “Mio padre quante ne ha fatte? 142? E 2 gol? Io ho un rapporto migliore del suo. Nella Francia sento di avere un ruolo più importante per aiutare la squadra. La cosa più importante è che la squadra vinca”.

La stagione di Kylian Mbappé è stata discontinua. Pensa che stia arrivando nelle migliori condizioni possibili agli Europei? “Dalla finale della Coppa del Mondo 2022 ho smesso di dubitare di Kylian. È il miglior giocatore del mondo. Farà di tutto per aiutarci a vincere la competizione”.

Foto: Instagram Thuram