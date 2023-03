Thuram: “Mbappé capitano? È un passaggio logico. È leader fuori e dentro dal campo”

Intervenuto in conferenza stampa, Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach e della nazionale francese, ha così parlato della scelta del ct Deschamps di affidare la fascia da capitano a Kylian Mbappé: “Direi che è un passaggio logico, visto quanto è stato in grado di fare nella Francia. È un leader carismatico, fuori e dentro il campo, certo che può dare una mano per stare tutti uniti”.

Foto: Instagram Francia