Thuram: “Maradona più di Pelè, ma Messi passerà alla storia come il migliore di sempre”

Ospite del Festival di Trento, Lilian Thuram ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato tanti argomenti. Ecco un estratto delle sue parole.

Sull’esperienza al Parma e alla Juve

“Buffon e Cannavaro che sono diventati per me dei fratelli, e senza di loro io non sarei arrivato dove sono arrivato”.

Sulla Nazionale italiana

“È un gruppo compatto che non è fatto solo di calciatori e allenatori, e che potrà fare bene al Mondiale”.

Su Maradona

“Mi piace più di Pelé per le sue denunce contro il potere”.

Su Messi

“Passerà alla storia come il più forte giocatore di tutti i tempi”.

Foto: Instagram Thuram