Thuram: “Lukaku? Sono polemiche che non mi interessano. Gol importante e tre punti fondamentali”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, match winner della gara con la Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro i giallorossi.

Queste le sue parole: “Era una partita di campionato, volevamo i tre punti ed ho fatto gol e sono contento. Cristante? Cose che succedono in campo, ora ci godiamo la vittoria con i tifosi. Mi sono goduto questo momento, è sempre un piacere fare gol in casa. Bella atmosfera, ogni partita a San Siro è speciale in uno stadio incredibile”.

Su Lukaku: “A me interessa segnare e vincere, le altre cose non mi interessano”.

Cinque assist e quattro gol, ti aspettavi questo impatto? “Sono venuto qui lavorando duramente, faccio gol e assist ma l’importante è vincere”.

Foto: twitter Inter