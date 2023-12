Thuram: “Lautaro il miglior attaccante al mondo. Avevo parlato con Ausilio già due anni fa”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, tra i più positivi dei nerazzurri che al momento comandano la classifica di Serie A, ha concesso un’intervista a Sky Sport, in cui ha toccato diversi temi: “È un bel momento, una nuova esperienza in un nuovo campionato e in una nuova città. Il direttore Ausilio mi aveva chiamato già due anni fa, prima che mi infortunassi. Lui mi aveva visto come un attaccante centrale ed è stata una cosa che mi ha fatto pensare che l’Inter fosse la scelta migliore”.

Thuram tesse le lodi di Lautaro Martinez: “È un campione, è il migliore attaccante al mondo. Ogni calciatore che gioca con lui lo trova facilmente”.

Sul campionato: “Corsa a due con la Juventus? No, perché non giochiamo sempre contro di loro… È una lotta con tutte le squadre che fanno bene e alla fine del campionato vedremo”.

Foto: Twitter Inter