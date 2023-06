Thuram-Inter: la volpe, l’uva e i vantaggi economici dell’operazione

Sembra la storia rivisitata della volpe e l’uva: se un attaccante lo prendo io è un fenomeno, se lo prendi tu è bravino e forse neanche. Marcus Thuram è stato un ottimo colpo dell’Inter non soltanto perché va ad aggiungere un nuovo attaccante in organico a parametro zero. Ma anche perché il figlio d’arte, che molto presto sarà a Milano, con il Decreto Crescita costerà all’Inter poco meno di 8 milioni lordi a stagione rispetto ai 6 netti circa che guadagnerà. Ovviamente non consideriamo le spese accessorie che spetteranno al club nerazzurro, ma stiamo comunque parlando di un affare a condizioni vantaggiose. E con l’avallo di Simone Inzaghi che voleva aggiungere in rosa un attaccante con queste caratteristiche.

Foto: Instagram Thuram