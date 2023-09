Thuram: “In una grande squadra non ci sono titolari e riserve. Felice per il gol”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vuttoria contro la Fiorentina.

Queste le sue dicharazioni: “Abbiamo lavorato di squadra, siamo molto contenti di aver vinto. Ho esultato come Dimarco per lui. Voglio solo aiutare la squadra, fare del mio meglio e se facciamo gol e assist è buono per noi. Nella squadra non ci sono titolari o riserve, non c’è invidia, siamo un gruppo unito e coeso”

Cosa pensi del derby? “Una partita con molta pressione ma giochiamo a calcio per queste partite”.

Foto: Instagram Inter