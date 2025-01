Thuram: “In Champions segniamo meno? L’importante è vincere. Il gruppo è unito e compatto”

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sparta Praga.

Queste le sue parole: “Per me l’importante è che arrivino i tre punti, in Champions ci siamo riusciti, a parte che a Leverkusen. Vincere 1-0 o 3-0 non cambia molto”.

Quanto è difficile giocare contro un’avversaria come il Napoli, che non ha le coppe?

“L’anno scorso abbiamo vinto anche giocando la Champions, non penso possa essere una scusa per noi. L’importante è entrare in campo concentrati mentalmente sui tre punti”.

Con l’Empoli siete segnati a tornare tu e Lautaro nella stessa partita.

“Sono molto contento quando Lauti fa gol e lo stesso vale per lui, poi farlo nella stessa partita è un dettaglio, ma è sempre bello”.

Quest’anno inseguite, a differenza dell’anno scorso. Cosa cambia?

“Per me nulla, per una squadra come l’Inter l’unica cosa importante è vincere tutte le partite, a prescindere dall’essere davanti o indietro”.

Ti era mai capitato di entrare in un gruppo come quello dell’Inter? E qual è il segreto? “Penso che il segreto sia che ci sono 23-24-25 giocatori che amano stare insieme, allenarsi insieme, passare del tempo insieme. Sul campo siamo veri amici e vogliamo sforzarci l’uno per l’altro”.

