Thuram: “Il nostro segreto è la forza del gruppo. E’ un percorso che dura da anni. Ora è facile parlare”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a GQ sul momento in casa nerazzurra e sul gruppo che si è costituito.

Queste le sue parole: “Questo gruppo non è nato l’anno scorso. Esiste da tre anni. L’anno scorso ha perso una finale di Champions che avrebbe potuto vincere, hanno vinto trofei e abbiamo intenzione di continuare a farlo. Certo, è facile aprire gli occhi ora, perché sta andando tutto molto bene, ma è un percorso che dura da anni”.

Sulla forza mentale: “La cosa più importante per giocare bene a calcio è amare il calcio. Quando ami giocare, ami anche tutta la fatica, gli aspetti meno divertenti di questo sport, ti sforzi sia per te che per il compagno. In questa Inter non c’è nessuno che non ami il calcio, siamo un gruppo di venticinque persone, alle quali devi aggiungere lo staff, che è felice di passare il tempo insieme e di lavorare uno per l’altro”.

Foto: twitter Inter