Thuram: “I primi contatti con l’Inter risalgono a gennaio 2021”

Marcus Thuram, attaccante decisivo per la vittoria della seconda stella dell‘Inter, ha rilasciato una lunga intervista a France Football riportata dalla Gazzetta dello Sport. Diversi i temi trattati dall’attaccante della Nazionale Francese. Il 9 nerazzurro ha svelato che i primi contatti con il club sono stati ben prima dell’estate scorsa, in aggiunta ha parlato anche del suo rapporto con il suo compagno di squadra e di reparto Lautaro Martinez. Ecco le sue parole:

“Contano club e opportunità. Non ho costruito la mia carriera pensando di voler giocare in un determinato posto. Sono cresciuto in Italia, ho vissuto in Spagna, parlo inglese, ma il mio primo trasferimento è stato in Germania. Anche se ho sempre avuto uno spirito italiano”. Sull’Inter: “I primi contatti risalgono a gennaio 2021. Giocavo ala sinistra e l’Inter mi voleva per fare la punta e la cosa mi sorprendeva. In realtà, mi conoscevano meglio loro di me. Poi però mi sono infortunato e quando sono tornati alla carica dopo il Mondiale in Qatar, non ho avuto dubbi, nonostante si fossero fatti avanti altri club”. Su Lautaro: “Ci troviamo bene perché ci frequentiamo anche fuori dal campo”. Poi conclude parlando di San Siro: “Un posto speciale, non avevo mai vissuto il tifo di 75mila persone”.

Foto: twitter Inter