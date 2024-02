Thuram: “Gruppo fantastico, mi sto trovando benissimo. Stagione di svolta della mia carriera. Lautaro è top”

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter, ha parlato insieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della gara con l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Domani sarà una bellissima partita e sarà importante riposarsi prima della partita”.

Cosa servirà di diverso in questa partita? “Noi ci concentriamo su di noi, dobbiamo essere molto seri ed essere concentrati dal primo minuto per giocare una grande partita”.

Sfiderai Griezmann: la sua posizione e la sua intelligenza vi possono creare problemi?

“Conosciamo tutti Antoine, sappiamo che è un giocatore incredibile, ma è un problema che si risolve da squadra, insieme”.

Oltre al tuo rendimento, colpisce il tuo atteggiamento. Scherzi tanto, è una cosa che facevi già da prima o hai veramente trovato un ambiente particolare?

“No, non sono diventato pazzo se è questo che chiedete. In questo gruppo mi sto trovando benissimo, siamo amici anche fuori dal campo ed è bello giocare in questa squadra”.

È una stagione di svolta per la tua carriera? “Sì, ho imparato molto da quando sono arrivato all’Inter, continuo a imparare partita dopo partita. È una stagione che per ora sta andando bene, speriamo continui così”.

In cosa ti ha migliorato allenarti con Lautaro? “È uno dei migliori attaccanti al mondo, giocare con lui è semplice. Ci adattiamo e conosciamo le rispettive caratteristiche”.

Che partita ti aspetti domani, considerando il ritorno? “Dobbiamo entrare sul campo come in ogni partita, per vincerla. È più importante la partita di domani”.

Punti di forza e di debolezza dell’Atletico? “È una squadra che conosciamo, che palleggia bene e ha attaccanti forti. Dobbiamo stare attenti alle ripartenza”.

Come sta progredendo la connessione con Mkhitaryan? “Miki è un giocatore incredibile, che sta facendo molto bene da inizio stagione. Proviamo a cercarci molto in campo”.

Una qualità di Inzaghi? “È molto franco, ci dice le cose quando ha cose da dire, non aspetta giorni per farlo”.

