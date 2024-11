Thuram: “Esultanza? Come Pogba, il mio giocatore preferito. L’ho fatta per lui”

Raggiunto dai microfoni di DAZN nel post partita di Udinese-Juventus, Kephren Thuram, autore del tiro che ha propiziato l’autogol del portiere friulano Okoye, ha commentato la vittoria per 2-0 sull’Udinese: “Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra e quando facciamo un primo tempo così si vede. Abbiamo lavorato molto bene insieme.”

Sul gol: “Autugol di Okoye? Non fa niente, l’importante è che abbiamo vinto. L’esultanza? Era come quella di Pogba, il mio giocatore preferito. Oggi gioco nella Juve come lui e ho fatto questa esultanza per lui.”

Sulla sua esperienza alla Juve: “Sono contento di essere qui, con tanti grandi giocatori. Imparo tutti i giorni, è molto bello”

Foto: Twitter Juve