Thuram è a Milano, pronto per le visite con l’Inter

Marcus Thuram è arrivato a Milano. Dopo la clamorosa svolta che vi abbiamo anticipato venerdì, l’attaccante francese si appresta a svolgere le visite con il suo nuovo club, un rinforzo importante a parametro zero. L’Inter ha vinto la volata con il Milan grazie ad un clamoroso contropiede concretizzato in poche ore. Adesso Thuram è a Milano per conoscere i nuovi dirigenti e per gli esami strumentali che poi porteranno all’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram Thuram