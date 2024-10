Thuram: “Con la Juve non è ancora una sfida scudetto. Mio papà tiferà per i bianconeri”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Young Boys.

Queste le sue parole: “Una vittoria importante contro una squadra carica, su un campo difficile. La squadra è rimasta seria e per fortuna alla fine abbiamo segnato”.

Una vittoria arrivata all’ultimo secondo utile…“Vuol dire che siamo una squadra che non molla mai, in Champions non abbiamo ancora preso gol e alla fine abbiamo vinto”.

Il derby in famiglia contro la Juventus di suo fratello? “Sarà una bellissima partita, tutta la famiglia sarà a San Siro. Mio papà tiferà sicuramente per la Juventus, ha giocato lì”.

E’ già una sfida scudetto? “No, siamo alla 9^ giornata, siamo all’inizio. E’ una partita come le altre, vale tre punti e noi proveremo a prenderli”.

Foto: sito Inter