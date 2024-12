Thuram: “Come si batte il City? Bisogna fare tutto bene”

Nel prepartita di Juventus-Manchester City, sfida valida per la sesta giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video ha parlato il centrocampista bianconero Khephren Thuram: “É vero che entrambe non siamo in un grande momento, la partita è molto importante. Giochiamo contro una grande squadra, dobbiamo fare di tutto per vincere”.

Poi ha proseguito: “Non c’è una cosa da fare per vincere, bisogna fare tutto bene. Il nostro atteggiamento deve essere al massimo”.

I“Vedo grande concentrazione, ho fiducia nei miei compagni. So che c’è qualità e grande fiducia”.

Foto: twitter juve