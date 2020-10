Thuram: “Che bello tornare in Italia. Giocare a San Siro un sogno che si realizza”

Marcus Thuram, figlio di Lilian, ha parlato in casa Borussia Mönchengladbach alla vigilia della gara con l’Inter di domani sera.

Queste le parole del giocatore: “Ho vissuto 9 anni in Italia e quando guardavo le partite ho sempre sognato di giocare a San Siro. Andremo poi anche al Bernabeu, quindi sarà stupendo, anche se sarà brutto senza tifosi. L’Italia è un pò come casa, sono nato in Italia e sarà bello tonarci. L’Inter? Ha perso il derby ma ci può stare. Ha iniziato bene la stagione e sono una grande squadra”.

Fonte Foto: Twitter Borussia