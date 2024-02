Thuram: “Benzema è un’ispirazione. Un giorno vorrei arrivare al suo livello”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera in merito al momento in casa nerazzurra, della sua stagione straordinaria e l’ottimo impatto in Serie A.

Queste le sue parole: “Tutte e due le cose: amiamo veramente giocare assieme, siamo un gruppo molto unito. Sono arrivato a luglio, ma mi sembra di essere qui da tanti anni”.

Due battute anche sul suo nuovo ruolo, quello del centravanti: “Da quando ero piccolo tutti mi dicevano che un giorno sarei stato un numero 9, ma a me non piaceva molto: volevo stare sull’ala, dribblare, prendere la palla. L’anno scorso a inizio stagione ho avuto una discussione con mio padre: ci siamo detti le cose e ho scelto di giocare centravanti. Sono migliorato molto nel posizionamento senza palla, perché qui in Italia si lavora tanto tatticamente e si impara che un movimento può aiutare un compagno. Se mi ispiro a Benzema? A me piace molto, è un’ispirazione di sicuro. E un giorno vorrei arrivare al suo livello: ci provo”.

Foto: twitter Inter