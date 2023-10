Thuram ancora decisivo: l’Inter batte la Roma e torna da sola in testa

Va all’Inter il big match con la Roma, la serata del tanto atteso ritorno di Lukaku a San Siro. Decisovo un gol di Marcus Thuram al minuto 81. Ancora decisivo il francese, che si sta sempre di più prendendo un posto nel cuore dei tifosi dell’Inter.

Nel primo tempo, l’Inter crea occasioni importanti con Dimarco e Thuram ma non trova la porta. Nessun tiro in porta della Roma e dello stesso attaccante belga, ingabbiato dalla difesa nerazzurra dopo i primi 45 minuti.

Nella ripresa, il copione non cambia, l’Inter fa la partita, prova a sbloccare il match ma la Roma difende con ordine e concede poco, provando a rendersi pericolosa su calci piazzati e ripartenze.

Nel finale, la pressione nerazzurra cresce. Il momento chiave è l’81’. Palla in mezzo di Dimarco, sbuca proprio Thuram e insacca la palla alle spalle di Rui Patricio. Vantaggio interista. La Roma prova a reagire, Cristante crea un pericolo, dove Sommer si salva.

Nel finale, Carlos Augusto colpisce una traversa di destro, che poteva raddoppiare il risultato.

Finisce 1-0 per l’Inter. I nerazzurri salgonono così di nuovo in vetta, da soli a 25 punti, scavalcando la Juve che è a 23. L’Inter torna a vincere in casa in campionato dopo 2 partite.

Foto: twitter Inter