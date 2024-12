Thuram: “All’Inter va tutto benissimo, voglio vincere un altro Scudetto”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e della Francia, ha rilasciato un’intervista a TF1 facendo un bilancio del suo 2024, partendo però dal match disputato a San Siro con la Nazionale: “È stato magnifico, mi sono goduto ogni momento: dall’inno nazionale alla mia uscita dal campo fino al fischio finale. È stata un’esperienza magnifica”.

Sull’inizio di stagione all’Inter: “Va tutto benissimo, ho segnato tante reti rapidamente. Poi non siamo ancora a posto come vorremmo essere e come lo eravamo a questo punto della scorsa stagione, ma col lavoro e mettendo insieme le partite penso che torneremo al nostro miglior livello”.

Sugli obiettivi: “Spero di vincere ancora il campionato con l’Inter, è qualcosa che ti resta per sempre ed è un sentimento che ho voglia di rivivere”

Infine: “Cosa mi manca per esaltare i tifosi francesi come fa con quelli dell’Inter? Forse i tifosi francesi dovrebbero parlare italiano (ride, ndr)…”.