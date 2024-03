Thuram: “Ho sempre sognato di essere come Adriano. Anche Ronaldo era tra i miei preferiti”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, protagonista odierno del Matchday Programme del club nerazzurro in occasione della sfida di stasera a San Siro contro il Napoli, ha svelato quali giocatori appartenenti al passato del club meneghino lo hanno ispirato. Di seguito le parole del giocatore transalpino:

“Tutti i momenti che ho vissuto con un pallone tra i piedi fanno parte della mia storia, da quando da piccolo andavo in campo con mio padre a giocare al termine delle partite, ai tempi del Barcellona, alla mia prima gara da professionista allo Sochaux nel 2015. Ricordo che sono entrato più o meno all’80’, l’adrenalina era tanta ma è stato bello, è un ricordo emozionante. Al Borussia invece sono cresciuto molto come uomo e giocatore perché mi sono affacciato alle competizioni europee, ho giocato grandi partite e ho debuttato nella Nazionale maggiore. I giocatori dell’Inter che mi hanno ispirato? Ronaldo era uno dei miei preferiti, i miei genitori mi hanno sempre raccontato che per farmi lasciare una coperta che mi portavo sempre dietro da piccolo mi avevano dovuto dire che l’avrebbero data a lui e solo così mi sono convinto a consegnarla! E poi c’era Adriano, mi piaceva tutto quello che faceva in campo e ho sempre sognato di essere un giorno un attaccante come lui. Fuori dal calcio? LeBron James, semplicemente il migliore Il giorno della mia carriera che non dimenticherò mai? La finale della Coppa del Mondo che abbiamo perso. È una data che rimarrà a vita, è stato molto duro perderla, è un momento che mi ha insegnato tanto”.

Foto: Instagram Inter