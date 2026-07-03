Thorstvedt in entrata e Piccoli in uscita: le ultime Fiorentina

03/07/2026 | 23:40:30

La Fiorentina è sul punto di chiudere Koleosho, esterno offensivo del Burnley, ma non molla Kristian Thorstvedt. Si tratta soltanto di trovare gli incastri giusti con il Sassuolo che non ha incassato il rinnovo del centrocampista offensivo a un anno dalla scadenza. Thorstvedt ha altre proposte, ma vuole la Fiorentina e si cercherà di arriverà alla totale quadratura. Aggiornamento su Roberto Piccoli: non è incedibile, sta valutando diverse proposte, confermiamo l’esclusiva dei giorni scorsi sulla Lazio. La Fiorentina non vorrebbe darlo in prestito con diritto, anche perché ha pagato 25 milioni più bonus appena la scorsa estate. Se non emergessero nuovi pretendenti, si proverà a individuare una soluzione con la Lazio che lo metterebbe volentieri a disposizione di Gattuso. Non c’è fretta per la trattativa, visto che il giocatore si trova ai Mondiali.

foto x sassuolo