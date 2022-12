Thomas Muller dice addio alla Nazionale tedesca: “E’ stata la mia ultima partita, ho dato sempre tutto”

Thomas Müller annuncia l’addio alla Nazionale tedesca dopo l’eliminazione dal Mondiale alla fase a gironi. Il giocatore del Bayern Monaco, classe 1989, saluta la Nazionale.

Queste le sue parole: “Questa è stata la mia ultima partita, voglio dire qualcosa ai tifosi della Germania: è stato un grande piacere, ho vissuto grandi momenti e ho lasciato il mio cuore in campo in ogni partita”.

Con la Germania ha vinto il Mondiale nel 2014 in Brasile. “È un vero disastro. Fa male, perché il nostro risultato poteva bastare – ha detto poi sulla partita – Abbiamo avuto una sensazione di impotenza, ma abbiamo sbagliato la prima gara con il Giappone”.