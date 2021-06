Thohir: “Ho avuto la tentazione di riprendermi l’Inter soprattutto da quando Conte è andato via”

L’ex patron dell’Inter Erik Thohir ha rivelato – in occasione di un’intervista con lo youtuber Deddy Corbuzier – di aver pensato a ricomprare il club nerazzurro: “Sì, la tentazione di riprendermi l’Inter c’è stata – riporta Republika – specialmente dopo che ha vinto lo scudetto e da quando Conte è andato via. Con la pandemia ancora in corso, sarebbe però stato difficile farlo”.

Foto: Sito Inter