Thierry Henry si unisce al Como, confermato oggi come azionista del club

La leggenda del calcio mondiale Thierry Henry diventa un’azionista del Como. Henry, che si unisce all’ex compagno di squadra Cesc Fabregas, ha dichiarato: “È con grande piacere che annuncio che mi unirò al Como 1907 come azionista. Era da tempo che aspettavo di essere coinvolto in un progetto come quello del Como. Un club ambizioso, ma soprattutto un club che vive i miei stessi valori: non solo una squadra di calcio ma una realtà che aiuti la comunità locale”.

Dennis Wise, amministratore delegato del Como, ha dichiarato: “È per noi un grande piacere presentare Thierry Henry, il nostro nuovo azionista, che non ha davvero bisogno di molte presentazioni nel mondo del calcio. Dopo avergli spiegato la nostra visione di Club all’interno della comunità e la nostra ambizione di arrivare in Serie A, Thierry ha deciso di unirsi al nostro viaggio e siamo molto felici di averlo a Como”.

Foto: Sito Ufficiale Como