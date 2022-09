Thierry Henry esalta Kvaratskhelia: “Magnifico nella corsa, gioca sempre a testa alta”

Thierry Henry, storico campione francese e ora opinionista per la tv americana CBS, ha esaminato la prestazione di Kvaratskhelia contro il Liverpool: “È stato magnifico nella sua corsa. Chi dice che non è difficile, non sa cosa succede in campo. Aveva sempre la testa alta, questo ragazzo ti conquista. I tifosi napoletani già lo amano, è entrato in tre gol su quattro contro i Reds. Con le sue qualità ha portato qualcosa di nuovo, di diverso. Per questo lo amano già così”.

Foto: Metro