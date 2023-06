Thiaw: “Sono incredibilmente grato al Milan. Non mi aspettavo di essere subito titolare nella squadra Campione d’Italia”

Malick Thiaw ai microfoni della BILD ha parlato del suo primo anno al Milan. Ecco le sue parole: “Quello con il Milan non è stato un inizio difficile. Quando sono arrivato dallo Schalke, non mi aspettavo di essere subito titolare nella squadra Campione d’Italia. Ma sono molto contento della mia crescita. Sono incredibilmente grato al Milan per avermi dato questa possibilità”.

Foto: Instagram Milan