Thiaw: “Sono cresciuto nello Schalke04. C’è una grande rivalità con il Dortmund. Sarà una sorta di derby per me”

Malick Thiaw , difensore del Milan, ha parlato della sfida di domani contro il Borussia Dortmund ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Sarà molto bello avere i miei amici e la mia famiglia alla partita e poter giocare vicino casa, in Germania. Ho giocato allo Schalke 04 e c’è una forte rivalità tra Schalke e Borussia Dortmund, sarà bello giocare lì. Per me sarà come un derby”.

Sui consigli alla squadra: “Ai miei compagni ho detto che il Borussia ha una delle tifoserie più grandi al mondo, credo che Pulisic lo sappia meglio di me e ha parlato ai compagni più di me”.

Sui clean sheet: “A ogni difensore piace un clean sheet e domani faremo del nostro meglio per non concedere gol ed essere tutti felici”.

Foto: twitter Milan