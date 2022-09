Thiaw si presenta al Milan: “Grato per i 5 anni di contratto. Ma è solo l’inizio, ora tocca a me”

Malick Thiaw è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex Schalke 04: “Mi pongo sempre degli obiettivi, sono ambizioso. Essere qui è già un grande risultato, ma voglio continuare a crescere. So di avere qui i migliori allenatori, ottimi compagni di squadra per crescere in ogni allenamento, imparando la cultura del posto e giocando più partite possibili. Che tipo di difensore sono? Penso di essere un giocatore forte: sono bravo nei contrasti, nei duelli aerei, nel muovere la palla, ho una buona velocità e ho un fisico che mi aiuta”.

Il neo-acquisto si è espresso anche su Paolo Maldini: “È un grande emblema. Il Milan ha sempre avuto ottimi difensori come Maldini e Nesta; al tempo non ero un difensore e seguivo anche Ronaldinho e Kakà, ma negli ultimi anni ho poi seguito diverse partite di Serie A e la conosco abbastanza”.

E ancora, sulla formula: “Voglio esprimere il mio grazie per la formula: sono molto grato per i 5 anni di contratto. Ma è solo l’inizio: io devo dimostrare in ogni partita il mio valore, ma il contratto è già un segno di riconoscimento nei miei confronti. C’erano già stati incontri in inverno che non avevano avuto esito per vari motivi, poi altre telefonate… La vedo come una conferma delle cose buone che ho fatto in campo e in allenamento con lo Schalke04. Come mi sto trovando con Pioli? Per me è tutta una novità. Sono allenamenti intensi, non lunghissimi, ma pieni di tattica. Sono qui da poco, ma ho già imparato molto; è diverso rispetto a ciò che si fa in Germania, qui posso imparare tanto”.

Foto: Twitter Milan