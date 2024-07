Thiaw-Newcastle, l’interesse c’è ma in Inghilterra corrono

Malick Thiaw può lasciare il Milan, l’interesse del Newcastle c’è, ma a 40 milioni sarebbe un affare solo per il club rossonero e lo diciamo con tutto il rispetto. Ora, a prescindere dalle parole del sue agente che lasciano il tempo che trovano, l’irruzione mediatica inglese contiene un fondo di verità sull’interesse, ma non siamo in chiusura e non c’è ancora una proposta ufficiale che possa permettere di parlare di una trattativa bene avviata. Può darsi pure che ciò accadrà nei prossimi giorni (ripetiamo: a 40 milioni sarebbe un affare per il Milan), ma adesso è meglio mettere qualche marcia in meno piuttosto che lanciarsi sull’autostrada.

Foto: Instagram Thiaw