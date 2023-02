Thiaw: “Mai vissuto nulla di simile. Ci è voluto un po’ di tempo per inserirmi, ora sto bene”

Malick Thiaw è stato uno dei migliori in campo in casa Milan nella sfida contro il Tottenham, nonostante un cliente scomodo come Harry Kane. Il difensore rossonero, arrivato in estate dallo Schalke 04, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Vincere una partita di Champions League con quest’atmosfera è stato incredibile. Non ho mai vissuto nulla di simile. Kane è un grande giocatore, ma in partita pensi solo a giocare. Ho cercato di sfruttare certe situazioni a mio vantaggio. Maldini? Credo sia uno dei più grandi difensori di sempre. Sono contento di parlare con lui tutti i giorni e che possa darmi dei consigli: mi ci è voluto un po’ di tempo per inserirmi e capire il calcio italiano, ma ora sto bene”.

Foto: Twitter Milan