Thiaw: “L’inizio al Milan non è stato così difficile, non mi aspettavo di giocare”

Il difensore tedesco Malick Thiaw si è espresso così sul suo primo anno al Milan ai microfoni della Bild, subito dopo l’esordio in Nazionale nella gara di ieri sera contro la Polonia: “Non è stato così difficile l’inizio della mia avventura al Milan, non mi aspettavo di giocare subito passando dallo Schalke ai campioni d’Italia. Sono però molto contento della mia crescita e incredibilmente grato ai rossoneri per avermi dato questa possibilità”.

Foto: Twitter Milan