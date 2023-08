Thiaw: “In Italia sono molto severi. Il mio idolo? Yaya Touré”

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato alle colonne di SportsBild: “Allo Schalke ho imparato molto da Norbert Elgert, poi ho cercato di imparare da solo studiando gli altri giocatori. Quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto molto rapidamente che avevo ancora molto da migliorare. Gli italiani sono molto severi, non importa se hai fatto 15 partite buono perché trovano sempre qualcosa che puoi migliorare. Al Milan non giochiamo in modo italiano, e i tifosi celebrano le azioni difensive come i gol. Pertanto, la difesa viene allenata in modo quasi ossessivo. Ogni dettaglio viene discusso con gli allenatori. Il mio idolo? Yaya Touré, mi ha sempre affascinato”.

Foto: Instagram Milan