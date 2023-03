Thiaw: “Ho cominciato come centrocampista, Yaya Touré il mio idolo”

Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, è stato protagonista – con Leao – di un breve video social pubblicato dal club sui canali ufficiali. Ai due calciatori vengono poste le stesse domande, di seguito le risposte del classe 2001 ex Schalke 04: “La mia leggenda preferita del club è Ronaldinho. Da piccolo guardavo Yaya Touré, era il mio idolo perché giocavo a centrocampo come lui. Mi piaceva come giocava, il suo stile”.

Da febbraio è diventato un intoccabile per l’allenatore Stefano Pioli, le prestazioni del giovane difensore stanno convincendo sempre più. Ha disputato interamente le ultime quattro partite, tre vittorie in Serie A e una in Champions League contro il Tottenham con zero reti subite.

Foto: Instagram Milan