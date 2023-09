Thiaw: “Anche in dieci siamo rimasti calmi, abbiamo parlato molto in campo””

Anche Malick Thiaw ha commentato il successo del Milan contro la Roma ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Siamo molto felici di aver vinto le prime tre partite stagionali. Questa sera non è stato facile, soprattutto dopo essere rimasti in inferiorità numerica, ma c’è voglia di giocare bene insieme. Lukaku? Ovviamente non è semplice ma abbiamo fatto piuttosto bene. Contro giocatori così bisogna giocare di squadra e non singolarmente. Anche in dieci contro undici siamo riusciti a portare a casa i tre punti, perché a differenza dello scorso anno abbiamo parlato molto in campo e siamo rimasti molto più calmi”.

Foto: Twitter Milan