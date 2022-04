Thiago, tecnica e precisione: le impressionanti percentuali del centrocampista

Grazie alla scintillante prestazione offerta ieri, Thiago Alcantara ha trascinato il suo Liverpool nella vittoria ottenuta per 2-0 contro il Villarreal. Un – solito – saggio di tecnica e pensiero per il centrocampista, preciso, qualitativo e vicino alla perfezione: come sottolineato da whoscored.com, nelle ultime tre partite disputate l’ex Barcellona e Bayern Monaco ha completato il 96.7% dei passaggi tentati, realizzandone 326 su 337. Semplicemente sublime.

Foto: Twitter Champions League