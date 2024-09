Thiago Silva sul PSG: “È stato il periodo più importante della mia vita”

Thiago Silva, in un’intervista ai canali ufficiali del PSG in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato una toccante dichiarazione d’amore al club parigino e ai suoi tifosi. Dopo aver lasciato i francesi nel 2020 dopo ben 8 stagioni, e aver aperto un’importante parentesi di 4 anni al Chelsea, oggi il difensore è tornato in Brasile, al Fluminense.

Le parole del campione brasiliano: “Guardo tutte le partite ogni volta che ne ho la possibilità! Ed è strano perché ogni volta che guardo il Paris Saint-Germain mi sento come se fossi ancora al club. Penso che sia perché mi sono identificato con Parigi e fa parte di me. È stato il periodo più importante della mia vita da giocatore professionista e da padre. È stato magnifico. Cos’altro posso dire? Auguro solo il meglio alla società, ai tifosi, alla città. Il Paris Saint-Germain è magico ed è magnifico!”

Foto: Instagram Thiago Silva