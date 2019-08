Thiago Silva sul futuro: “Sono pronto a rinnovare con il Psg. Con Leonardo…”

Thiago Silva è pronto a rinnovare il suo contratto con il Psg. Il difensore centrale brasiliano è intervenuto ai microfoni di RMC Sport soffermandosi così sul suo futuro: “Sono pronto a restare, se il club vuole. Non avrei mai pensato di giocare otto anni di fila nella stessa squadra. Ho realizzato un sogno giocando a Parigi, abitando qui, è la mia seconda casa. Sono diventato ufficialmente francese, ho il passaporto. Per me è importante fare una buona stagione e rinnovare il mio contratto. Inizieremo presto a parlarne con Leonardo”.

Foto: Marca